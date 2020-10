In un periodo che per il settore giovanile è fermato dal Covid-19, per fortuna la categoria Under 17 domenica tornerà in campo. Gli azzurrini di mister Massimo Carnevale affronteranno al “Complesso Kennedy” il Lecce, con fischio d’inizio alle ore 11,00.

UNDER 17

Napoli – Lecce

Domenica 18 Ottobre ore 11:00

C.S. “Kennedy A”

Fonte: calciolecce.it