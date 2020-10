Siparietto tra il Papu e Diego: “Tu lo vincevi ogni settimana, vero?”

Il Papu Gomez è uno che in campo fa la differenza. Lo sanno a Bergamo e lo sanno i suoi avversari. Spesso immarcabile, riesce a cambiare il destino di una partita. Ha ricevuto, viste le sue prestazioni ed il momento esaltante dell’ Atalanta, un premio come miglior giocatore dell’appena trascorso mese di settembre in serie A. Il Papu, orgoglioso, ha sfoggiato il premio sui social. Ha ricevuto i complimenti anche da Diego Maradona. Ne è nato un simpatico siparietto, in cui il nerazzurro chiedeva all’ ex capitano del Napoli e suo connazionale: «Tu lo vincevi ogni settimana, giusto?»

Il Mattino.it