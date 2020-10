Napoli: Su 69 squadre in Serie A gli azzurri ne hanno affrontate 66

Sono 69 le squadre nella storia della serie A, l’ultima arrivata è lo Spezia, che giocherà al San Paolo il 6 gennaio 2021. Il Napoli nel massimo campionato non ne ha affrontate 3: l’Andrea Doria, in A solo nel girone Nord del 1945/46, il Treviso, che arrivò al top nel 2005/06 quando il Napoli era in C1, e il Messina, che in A ha giocato ben 5 stagioni ma gli azzurri si trovavano sempre in B o in C1.

Tutte le altre 64 squadre hanno perso almeno una volta contro il Napoli: in “fondo” a questa classifica, con un ko, ci sono il Carpi (1-0 al San Paolo nel 2016, rigore di Higuain), il Piacenza, vera bestia nera perché quell’1-0 in Emilia del 1995 (autogol del portiere Taibi su punizione di André Cruz) è stato l’unico successo in 8 confronti diretti, e la Salernitana (1-0 al Vomero nel 1945 due giorni prima di Natale, nel girone Centro-Sud, con un tiro a parabola di Verrina sotto la pioggia).

A proposito di questo successo del 1945. Non date retta alla pagina di Wikipedia intitolata “Statistiche e record della Società sportiva Calcio Napoli” quando parla del “Bilancio nei 75 campionati di serie A a girone unico disputati”. Perché quel bilancio, preso dal sito calcio.com come dicono le note, comprende invece anche il 1945/46 a doppio girone. A cura di Massimo Perrone (CdS)