Romero: “Napoli, avversario “tosto”, ma ci si può divertire”

Domani al San Paolo, Napoli/Atalanta. Quella bergamasca è sicuramente la più bella realtà della serie A italiana da un bel po’ di tempo. Quanto si sogni in quel di Bergamo, non è dato saperlo, ma le prestazioni ed i risultati della Dea sono sotto gli occhi di tutti. In nerazzurro è arrivato da poco Cristian Romero. Il calciatore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera Bergamo in cui ha parlato anche del Napoli in quanto prossimo avversario: “Scudetto? Non ci pensiamo. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita, iniziando da quella contro il Napoli, che è un avversario tosto. Se manterremo l’intensità delle prime partite allora potremo divertirci”.