Oggi nuovo giro di tamponi, a 24 ore dalla sfida contro l’Atalanta

Il Napoli, da quando non è più nella “bolla” di Castel Volturno, ovvero da mercoledì pomeriggio, prova a pensare intensamente all’Atalanta, avversario di domani alle ore 15,00. Il club però non vuole allentare la tensione per quanto concerne il Covid-19 e quindi oggi nuovo giro di temponi e i risultati dei test si sapranno tra stasera e al massimo domani mattina. Il virus circola sempre e non bisogna abbassare minimamente la guardia.

Fonte: CdS