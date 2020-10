Napoli a caccia della vittoria numero 1000 in Serie A

2507 GARE. I suoi 999 successi, il Napoli li ha divisi così: 692 in casa e 307 in trasferta. Li ha ottenuti in 2.507 partite sfiorando quindi il 40% di vittorie. Il record è costituito dalle 28 ottenute nel 2017/18, campionato chiuso al secondo posto a -4 dalla Juve (con 91 punti, altro primato). Il minimo: le 2 sole gioie del terrificante 1997/98, un 2-1 all’Empoli e un 2-0 al Vicenza nel peggior campionato della storia napoletana, concluso all’ultimissimo posto con appena 14 punti in 34 partite.

Per vincere i 2 scudetti servirono 15 vittorie su 30 nel 1986/87 e 21 su 34 nel 1989/90. La striscia più lunga in un solo campionato: 10 successi di fila nel 2017/18, da un 3-1 sul campo del Torino a un 5-0 a Cagliari. A cavallo di due stagioni: 13 vittorie fra aprile e ottobre nel 2017, da un 1-0 in casa Inter (destro ravvicinato di Callejon sfruttando uno svarione di Nagatomo) a un altro 1-0 all’Olimpico sulla Roma (deciso da Insigne su assist. di De Rossi). A cura di Massimo Perrone (CdS)