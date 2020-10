Napoli, oggi la richiesta di accesso agli atti per preparare il reclamo

Nel Napoli, in merito alla questione, le bocche sono cucite, ma oggi si presenterà il preannuncio di reclamo, con richiesta di accesso agli atti della sentenza di primo grado. Poi, ci saranno 5 giorni di tempo per produrre il reclamo vero e proprio. La Juventus, conseguentemente, avrà 24 ore per chiedere, eventualmente, gli atti e decidere se costituirsi o meno in giudizio. Non è detto che lo faccia, anzi i segnali dicono che non lo farà. Andrea Agnelli lo lascia intendere: «La decisione del Giudice Sportivo? Questa è una vicenda dove noi siamo collaterali. Questo è qualcosa tra il Napoli e gli organi di giustizia, è qualcosa che non ci tocca». De Laurentiis è ottimista, è certo che se anche in Appello dovesse essere sconfitta la sua linea, passerebbe al Collegio di Garanzia del Coni. Dal suo quartier generale a Roma raccoglie pareri di vario tipo in questi giorni e si prepara alla battaglia legale per la revoca della sconfitta a tavolino e la restituzioni del punto di penalizzazione.

Il Mattino