Napoli femminile – La carica del d.s. Crisano in vista della gara di Empoli

“Abbiamo fiducia nelle nostre ragazze, sono convinto che tutti insieme ci tireremo fuori in fretta da questa situazione”, così il direttore generale del Napoli Femminile, Nicola Crisano, alla vigilia della sfida con l’Empoli, in programma domani in Toscana (calcio di inizio alle ore 15). Le azzurre sono ancora a zero punti in classifica e sperano di sbloccarsi nonostante qualche indisponibilità: “Abbiamo una rosa ampia – spiega Crisano -, la società ha fatto e sta facendo un grande lavoro del quale sono certo raccoglieremo presto i frutti”. Mister Marino non ha convocato Mushtaq, Huynh (ancora in attesa di transfert), Cameron (rientrata nei giorni scorsi dagli States) e le infortunate Chatzinikolaou, Di Marino (che ha rimediato un colpo al piede destro) e Jacynta (quest’ultima vittima di problemi muscolari). “Promosse” dalla Primavera le giovani El Bastali (2002) e Gallo (2004).

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile