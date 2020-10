Napoli/Atalanta: per essere 1000 volte (quasi) pazzi di gioia!

Mille vittorie in serie A. Al Napoli, arrivato a 999 il 27 settembre col 6-0 al Genoa, ne manca una sola. Potrebbe farcela domani contro l’Atalanta, diventando la settima squadra a festeggiare questa cifra tonda dopo la Juventus a quota 1.632, l’Inter a 1.493, poi il Milan 1.418, la Roma 1.246, la Fiorentina 1.101 e la Lazio 1.004. Sempre considerando, per tutti, anche il campionato 1945/46: che dal 1929 è stato il solo, a guerra appena finita, in cui venne abbandonato il girone unico per dividere le squadre in due gruppi, Nord e Centro-Sud, per poi chiudere la stagione con un girone finale.

CdS