Milik: “Escluso da Serie A ed Europa? Soffrirò un po’ ma resisterò”

Milik è stato escluso dalla lista del Napoli per la Serie A e l’Europa. Una notizia che l’attaccante polacco avrebbe appreso dalla stampa. “Mi aspettavo questa decisione ma la mancanza di comunicazione da parte del club non è professionale. Credo di non essere stato trattato bene. Ci sono anche altri giocatori che non hanno rinnovato ma per loro tutto è tranquillo. Sono stato il capocannoniere della squadra nelle ultime due stagioni e ho dato sempre il 100%. Non ho rimpianti per ciò che ho fatto e ciò che ho deciso. Soffrirò un po’ ma resisterò“. Fonte: CdS