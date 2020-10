Graziani: “Napoli-Atalanta? Esame di laurea per entrambe”

Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Raido Goal su Kiss Kiss Napoli a proposito della sfida del San Paolo: “Domani alle 14,45 mi metterò in poltrona a godermi lo spettacolo di Napoli-Atalanta, sarà un esame di laurea per entrambe le squadre. Possibile che Gattuso faccia giocare Politano al posto di Insigne, ha alternative interessanti. Rinunciare ad alcuni calciatori non è semplice, ma il Napoli non è preoccupato di questo. Sarà una squadra agguerrita, attenta alle mosse della squadra ospite. Se ci fosse stato il pubblico avrei dato qualche percentuale in più al Napoli, ma senza tifosi sono al cinquanta e cinquanta“.

Zapata e Muriel?

“Sono molto bravi, ma diversi dai gemelli del gol. E’ una squadra che tranne Zapata dà pochissimi punti di riferimento, un motivo di preoccupazione in più per la difesa della squadra di Gennaro Gattuso”.

Osimhen?

“Il Napoli ha preso una gazzella, ha potenza e velocità. Non è entrato ancora nei meccanismi, ma è già diventato un riferimento. Adesso dobbiamo vedere se riesce a buttare qualche pallone in più in porta”.