Gianluca Monti (add. stampa Napoli femm.): “Nonostante gli infortuni la squadra se la giocherà ad Empoli”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto l’addetto stampa del Napoli femminile Gianluca Monti. “Punto tolto contro l’Inter? Dobbiamo lasciarcelo alle spalle, poi successivamente è arrivata una sconfitta nel finale. C’è ancora rammarico e dispiacere per il punto lasciato al Giudice Sportivo ma vedremo se ci sarà da dire in nuovi gradi della Giustizia Sportiva. Ora pensiamo alla trasferta di Empoli, abbiamo qualche infortunio di troppo ma ciò non vuol dire che non si abbiano le carte per andare a giocare la partita”.

La Redazione