[Formazioni] Napoli/Atalanta, dubbio a centrocampo per Gattuso. Pasalic con Gomez e Zapata

Domani alle ore 15,00 allo stadio San Paolo, si giocherà una sfida davvero intrigante tra il Napoli e l’Atalanta, valevole per la quarta giornata di campionato. Il mister degli azzurri Gattuso, ha quasi in mente l’undici da mandare in campo, con un solo dubbio, a centrocampo. Al fianco di Fabian Ruiz uno tra Bakayoko e Lobotka. Per il resto scelte obbligate sulla trequarti con: Politano, Mertens, Lozano e avanti Osimhen. Per gli orobici sarà 3-4-1-2, con Pasalic alle spalle di Gomez e Zapata. In difesa Djimsiti e non Toloi con Romero e Palomino a completare il reparto arretrato.