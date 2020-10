Di Francesco entusiasta di Ounas: “Ha caratteristiche uniche”

Adam Ounas è arrivato al Cagliari in prestito e ci resterà fino a giugno 2021 e senza l’ormai famoso obbligo di riscatto. Proviene dal Napoli dove, però, non ha mai trovato molto spazio. In Sardegna ha trovato ad attenderlo in panchina Eusebio Di Francesco. Il tecnico, ai microfoni di Radiolina, ha sottolineato le qualità del nazionale algerino: “Ounas? Ha caratteristiche uniche nella rosa: è bravo nell’uno contro uno, manda in porta i compagni e aumenta la qualità tecnica che era carente. Ha doti importanti, ma deve ritrovare la condizione ottimale: a Napoli correva solo, non ha mai giocato”.