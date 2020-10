Calcio – L’unica preoccupazione è il fallimento, si “deve” finire la stagione

Inutile dire che il mondo del calcio è preoccupato. Teme lo stop, teme il tracollo finanziario, cerca in tutti i modi di tenere in piedi un baraccone che al momento è in palese difficoltà. La preoccupazione è evidente in ogni scelta. La Lega e la Figc ritengono già una specie di miracolo essere arrivati alla fine della scorsa stagione. Luigi De Siervo, a Radio Kiss Kiss Napoli: «Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo funziona, ma a Napoli c’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti. Dobbiamo andare avanti: se non termina il campionato purtroppo il calcio fallisce». Il presidente della Fmsi Maurizio Casasco e Gianni Nanni, il rappresentante dei medici della Serie A sono al lavoro per capire se è il caso di portare le squadre in bolla o in qualcosa che gli somigli perché in cima ai pensieri è completare il calendario.

Il Mattino