Baiano:”Sarà un Napoli raccolto, pronto a partire in contropiede”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Baiano, allenatore.

“Al di là di difese e di attacchi, è una gara tra due squadre che vorranno costruire il match e vincerlo. Non credo vedremo tanti tatticismi. Ovviamente il Napoli sa che se lascia spazi potrebbe essere un suicidio. Sarà un Napoli raccolto, pronto a partire in contropiede. Spero che Bakayoko possa giocare dall’inizio, sono mesi che non fa una partita. Perciò farlo giocare contro una squadra con tecnica, corsa e ritmo può essere un rischio se non sta bene. Io ho anche dei dubbi che possa giocare con il 4-2-3-1, mi aspetto il 4-3-3.

Napoli condizionato dalla sentenza? Non credo, secondo me se l’aspettavano. Poi sarà la società a occuparsene, i calciatori daranno il massimo per vincere la partita”.