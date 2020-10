Alvino: “Notizia esclusiva: Il Napoli sarebbe partito comunque per Torino”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla vicenda legata alla sentenza di Juventus-Napoli: “Devo dire la verità. Fino alla giornata di ieri ero convinto che il Napoli non avesse alcuna possibilità di ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo in appello. Siamo infatti sempre nel campo della giustizia sportiva. Ora però ho cambiato parzialmente idea. La sentenza è così ingiusta che il Napoli potrebbe ribaltarla subito. Vi do una notizia in esclusiva, credo che non sia mai uscita fuori. Il Napoli aveva tutte le intenzioni di giocare contro la Juventus. Domenica 4 ottobre il club azzurro aveva allertato Alitalia per avere un charter in vista di una partenza lampo alla volta di Torino. La stessa compagnia si era impegnata ad assicurare un volo al Napoli nell’arco di due ore. Il Napoli è stato poi fermato dall’ASL, ma sarebbe partito comunque”.