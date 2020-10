ULTIM’ORA, Covid-19:Chiusura delle scuole fino al 30 di ottobre in Campania!

La Regione Campania addotta misure ancora più restrittive dopo l’ultimo bollettino giornaliero riguardo i nuovi casi di Coronavirus. I contagi salgono a +1.127, tra i quali solo 72 sintomatici. Per tale motivo il Governatore Vincenzo De Luca ha deciso di ‘chiudere’ le scuole fino al 30 ottobre.

A annunciarlo è lo stesso Assessore all’istruzione Lucia Fortini: “Le lezioni saranno svolte attraverso la didattica a distanza. È una decisione dolorosa e ringrazio di cuore tutto il personale scolastico docente e non docente e i dirigenti scolastici che hanno fatto l’impossibile per far funzionare le nostre scuole lavorando senza risparmiarsi”.

Attualmente è in corso una nuova ordinanza che avrà come obiettivo quello di limitare al massimo assembramenti pericolosi in ambito privato e pubblico. Da domani fino al 30 ottobre sono sospese le attività didattiche per le scuole primarie e secondarie e Università, fatta eccezione per il primo anno. Vietate ogni tipo di feste, al chiuso e all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare. Inoltre a tutti gli esercizi di ristorazione non sarà consentito l’asporto dopo le ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.