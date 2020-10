L’Atalanta questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti al centro Bortolotti in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 al San Paolo contro il Napoli. Seduta differenziata per il portiere Gollini, lavoro personalizzato per Djimsiti e Pasalic, oltre che per i sudamericani, compreso Alejandro Gomez con il gruppo. Domani allenamento nel pomeriggio, vigilia della sfida contro gli azzurri.

Fonte: atalanta.it