Robin Gosens (centr. Atalanta): “A Napoli non è una sfida scudetto però giocheremo per vincere”

Nel corso di Sky Sport 24, da Zingonia, è stato intervistato l’esterno di fascia dell’Atalanta Robin Gonsens sul momento degli orobici allenati da Gasperini. “A Napoli non penso che può essere già una sfida scudetto, però giocheremo al San Paolo per vincere la gara. L’aver disputato la Champions League, ci ha fortificato ancora di più per la nostra autostima, ora nessuno si chiede chi è l’Atalanta, ma ci rispettano ancora di più. Per me giocare con la nazionale della Germania è un motivo di orgoglio, con una squadra davvero forte. La favorita per lo scudetto? Per me c’è l’Inter, loro hanno una rosa numericamente molto forte e competitiva. Sul Covid-19 dico che non sono preoccupato per lo stop del campionato, ma c’è il massimo rispetto per quanto sta accadendo anche nel nostro mondo”. Personalmente mi piacerebbe segnare dieci gol, questo vuol dire che potremo lottare per i primissimi posti della classifica”