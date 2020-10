Rischio Corte d’Appello – Maxi multa e deferimento per il dr Canonico

Il Napoli, già prima della sentenza giunta ieri, aveva confermato che avrebbe fatto ricorso a tutti gli organi ed i gradi di giudizio a sua disposizione. E così, pare, avverrà. Intanto, La Repubblica, afferma che i guai per il Napoli potrebbero non essere finiti dopo la sentenza del Giudice Sportivo. Secondo il quotidiano difficilmente gli azzurri avranno successo in Corte d’Appello. Anzi, le pene potrebbero essere addirittura inasprite. Il Dottor Canonico rischierebbe il deferimento per violazione del protocollo, così come potrebbe arrivare anche una maxi multa per tutta la situazione. Gli ispettori federali infatti avevano messo sotto torchio il lavoro del responsabile medico del Napoli, che negli scorsi mesi aveva protetto ottimamente i calciatori dal COVID-19.