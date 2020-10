Lollobrigida,giornalista:”Sono contento che sia stata sdoganata questa idea di Gattuso che dà energia”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Lollobrigida, giornalista

“De Laurentiis farà ricorso, nel caso in cui lo perdesse arriverà anche all’arbitrato del CONI o al TAR o al Consiglio di Stato. Vista la situazione lui crede in quello che si è fatto e poi andrà fino in fondo. Leggo che hanno compilato male il ricorso. Il campionato è falsato da tutto ciò che succede. La Juventus stessa non avrà Cristiano Ronaldo, persino contro il Barcellona. Tutto è molto surreale.

Il Napoli a me piace molto, sono contento che sia stata sdoganata questa idea di Gattuso che dà energia. E’ pure bravo tatticamente. Gasperini è un altro maestro di tattica che è arrivato tardi alla consacrazione. Entrambi sono candidati per il titolo. Il Napoli lo metto con Inter e Juve per lo Scudetto. Conte guadagna 12 milioni, il secondo 10 in meno e quindi quei soldi vanno giustificati. Napoli-Atalanta è sicuramente uno scontro diretto. Se finisce 0-0 dobbiamo chiudere il campionato”.