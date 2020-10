RIVIVI il LIVE di Bakayoko a Radio Kiss Kiss: “Gattuso decisivo per il mio approdo in azzurro”

14:12 – Termina l’intervista a Bakayoko.

14:10 – Rapporto con Conte e Morata? “Ottimo rapporto con Conte, mi ha aiutato ad andare al Chelsea. Anche con Morata c’è un ottimo rapporto, quando sono venuto in Italia mi ha aiutato molto. Ci sarà da lottare contro entrambi”.

14:08 – Contro l’Atalanta giocherai? “Sono pronto fisicamente e tecnicamente, voglio aiutare la squadra. Contro l’Atalanta deciderà il mister, non gioco da tanto tempo e mi sto impegnando per essere in campo. L’Atalanta gioca molto bene ed è molto veloce”.

14:07 – Il Napoli punta allo Scudetto? “Vogliamo fare di tutto per vincere tutte le partite. Siamo una grande squadra e dovremmo lottare per raggiungere il miglior risultato possibile. Non è il momento di parlarne ma dovremo lottare”.

14:06 – Centrocampo a 2 o a 3? “Per me è uguale, voglio aiutare la squadra con qualsiasi modulo”.

14:04 – Gattuso ti ha convinto a venire a Napoli? “Certamente. Ho scelto Napoli perché è n grande club. Ringrazio Gattuso perché mi ha voluto fortemente”.

14:02 – Come ti trovi a Napoli? “Sono molto felice, la squadra è fantastica. Sono contentissimo di essere qui, mi trovo molto bene con i compagni di squadra”.

Quest’oggi, intorno alle ore 14,00, interverrà a Radio Kiss Kiss, network ufficiale del calcio Napoli, il centrocampista ivoriano Bakayoko. Il neo acquisto degli azzurri parlerà delle sue prime impressioni sul momento della squadra per proiettarsi alla sfida di sabato contro l’Atalanta alle ore 15,00 allo stadio San Paolo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione