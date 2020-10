Le motivazioni del Giudice sportivo Gerardo Mastandrea

Il Giudice sportivo ha sentenziato che il Napoli ha rinunciato già il 3 ottobre alla trasferta di Torino, e dunque a disputare la partita con la Juve in calendario il 4 ottobre, contravvenendo al protocollo Figc prima ancora di un esplicito divieto dell’Asl e dunque in assenza di una causa di forza maggiore. Sanzioni comminate ex articolo 53 delle Noif: 0-3 a tavolino e un punto di penalità in classifica (che scalano da 6 a 5). La sintesi del primo atto di una storia che si annuncia molto lunga è questa e l’ha scritto ieri il giudice Gerardo Mastrandrea in calce a un dispositivo di sette pagine. Arrivederci a presto. Molto presto: il club azzurro, infatti, ha preannunciato ufficialmente il ricorso alla Corte sportiva d’appello nei termini previsti, e dunque entro 20 giorni, e ufficiosamente l’intenzione di arrivare fino in fondo. Ovvero: se necessario ricorrerà al collegio di garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio di Stato.

F. Mandarino (CdS)