La”sfortuna” del Napoli: una sentenza diversa avrebbe minato “il sistema calcio”

Il Napoli sottovoce lascia intendere che nelle motivazioni del giudice sportivo ci sono le premesse per la vittoria. Alcuni passaggi sono indicativi. La comunicazione della Asl Napoli 2 delle 14,13 del 4 ottobre, infatti, viene ritenuta di indubbio rilievo dal giudice. È quella in cui l’ufficio di prevenzione vieta, senza se e senza ma, che i calciatori possano lasciare l’isolamento domiciliare. Eppure il giudice considera che la partenza del Napoli, a quel punto era divenuta oggettivamente impossibile. Ma come? Se è di indubbio rilievo perché non la prende in considerazione nel suo giudizio? E cosa fa credere al giudice sportivo che il Napoli non aveva alcuna intenzione di partire per Torino, visto che il volo dura non più di un’ora e quindici minuti? Il giudice sottolinea come la società fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter e che pertanto era oggettivamente divenuto impossibile sotto il profilo logistico-organizzativo arrivare in tempo. Ma De Laurentiis potrà dimostrare che il charter era a disposizione della società dopo che la Lega aveva confermato lo svolgimento del match. Pino Taormina (Il Mattino)