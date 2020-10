Il Napoli è finito sotto processo ancor prima dello stesso!

Per Francesco De Luca e lo scrive su Il Mattino: “ C’è stata la sgradevolissima, purtroppo non nuova, sensazione che il Napoli fosse finito sotto processo ancor prima che il giudice Mastrandrea istruisse il suo. La società di De Laurentiis si sarebbe sottratta, secondo questa sentenza, al rispetto di un protocollo che sta chiaramente vacillando e va rivisto anche secondo il presidente della Federazione dei medici sportivi, Maurizio Casasco, peraltro consigliere indipendente della Lega Serie A.

Alla fine, la sentenza è stata più sulle intenzioni che sui reati – ovviamente sportivi – del Napoli, che non avrà timore ad affrontare i prossimi gradi di giudizio con De Laurentiis, il suo più tenace avvocato. Ci saranno giudici che prenderanno in considerazione il peso di un provvedimento delle Asl in un momento di grave emergenza sanitaria anche per il calcio che continua a contare contagiati”.