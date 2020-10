Il giudice come Ponzio Pilato, non valuta la parte sanitaria della faccenda

Per quel che riguarda la sentenza, il giudice Mastrandrea inaugura il dispositivo con una premessa significativa relativa alla sua competenza: «Limitata alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara ex officio e della penalizzazione di un punto derivante dall’articolo 53 delle Noif… sulla base della dimostrazione della “forza maggiore”». Articolo 53: cioè la norma che punisce la rinuncia alla disputa di una partita da parte di una squadra. E ancora: «E’ preclusa a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione sulla legittimità (e ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute dei singoli e della collettività». Inoltre, viene anche precisata l’indipendenza dell’attività investigativa della procura federale, impegnata parallelamente in un’indagine relativa al rispetto del protocollo Figc da parte del club azzurro. Mandarini (CdS)