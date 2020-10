Cozzoli:”Lo sport è campo, palestra, spogliatoio. Ma col digitale possiamo cambiare il sistema”

“Lo sport è campo, palestra, spogliatoio. Ma col digitale possiamo cambiare il sistema organizzativo di questo mondo”. Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli è intervenuto al Talent Garden in corso a Roma per presentare i progetti della Società, braccio operativo dello Stato per lo sport di base.

“Stiamo mettendo in piedi l’acceleratore di start up legate all’attività fisica e alla salute più grande di Europa. Lo facciamo in collaborazione con il Fondo Innovazione di Cdp e con Startupbootcamp – ha continuato Cozzoli – Attraverso una gara sarà aperto a proposte da tutto il mondo, ma la testa e il braccio saranno a Roma, in un campus dentro il Parco del Foro Italico. Vogliamo internazionalizzare il Made in Italy”. (ANSA).