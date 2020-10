CALCIO FEMMINILE – F. Simonetti (centr. Inter): “Motivate e convinte per la sfida contro il Milan”

Domenica in occasione del lunch-match di serie A femminile, si giocherà il derby tra l’Inter e il Milan, per la sesta giornata di campionato. E’ intervenuta a Tuttosport la centrocampista delle nerazzurre Flaminia Simonetti. “Arriviamo motivate e convinte dei nostri mezzi che non sempre, finora, siamo riuscite ad esprimere al meglio – dice -. Cercheremo di dimostrare il nostro valore, ma non dobbiamo farlo solo nel derby, anche in tutte le altre partite che verranno. Credo che i punti che abbiamo non rispecchino il nostro potenziale, un po’ perché siamo mancate noi e un po’ anche per gli episodi. Personalmente sono molto emozionata, perché è il mio primo derby di Milano. Da come me ne hanno parlato le altre ragazze, è una partita molto bella da giocare e anche chi non è del posto riesce a sentirla come chi è di qui. Noi dovremo fare del nostro meglio. Il Milan era già forte l’anno scorso e quest’anno si è rinforzato molto. Dovremo fare qualcosa in più per portare a casa la partita. È un grande club che ha un progetto solido e serio. Poi a livello personale voglio vedere se in un grande club come questo riesco a fare quel salto di qualità che ancora mi manca. Cosa farò a fine prestito? A oggi non posso rispondere. Qui mi sto trovando veramente bene con tutti, però penso solo a fare del mio meglio giorno dopo giorno, e sono molto contenta della scelta che ho fatto. Per il futuro chissà. Chi vince il derby? Beh, noi. Anche perché prima o poi la fortuna deve girare. Abbiamo avuto un inizio non tanto fortunato e in alcune occasioni ci siamo complicate la vita, per cui prima o poi spero che arrivi un po’ di buona sorte, possibilmente già da questa settimana”.

Fonte: fcinternews.it