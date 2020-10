Bosco: “Gran lavoro del Napoli sul mercato, peccato il mancato rinnovo di Milik avrei proposto…”

Durante Il Sogno Nel Cuore è intervenuto Christian Bosco, agente sportivo Coni e Presidente dello IAFA (sindacato degli Agenti sportivi calcio). “Il Napoli ha annullato il primo viaggio per Torino per motivi precauzionali in attesa della comunicazione finale dell’Asl, che ha vietato la trasferta in Piemonte – ha detto Bosco a Radio Crc – nel caso l’Asl non avesse vietato la trasferta, non c’era alcuna norma della Figc che avrebbe potuto vietare al Napoli di salire su un volo privato e recarsi allo Stadium in prossimità del match. Penso che il protocollo non possa prevalere su un organo, l’Asl, di competenza del ministero della Salute”. Commentando, invece, il mercato chiuso la settimana scorsa, Bosco ha detto che “i dirigenti del Napoli hanno svolto un lavoro egregio. Peccato per la mancata cessione di Milik. Ricordiamo, però, che alla fine il polacco è rimasto bloccato dal mancato trasferimento di Dzeko dalla Roma alla Juve. Spero che a gennaio si possa trovare una soluzione. Su Milik io ho una mia opinione personale. Secondo me avrebbe meritato il rinnovo alle stesse cifre di quelle concesse a Mertens. Per me Milik è un calciatore su cui bisognava continuare a puntarci”.