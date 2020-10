Queste alcune delle parole rilasciate dal nuovo centrocampista del Napoli Tiemoué Bakayoko:

“Vogliamo fare di tutto per vincere tutte le partite. Siamo una grande squadra e dovremmo lottare per raggiungere il miglior risultato possibile. Non è il momento di parlarne ma dovremo lottare. Darò tutto per rendere felici i tifosi”.