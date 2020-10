Andrea Agnelli (pres. Juventus): “Mi brucia ancora la sconfitta in finale contro il Napoli”

All’interno della sede della Continassa prende la parola il presidente della Juventus Andrea Agnelli sul bilancio economico e sportivo del club bianconero. “Lo scorso campionato abbiamo vinto il nono scudetto di fila, ma non c’è stato riconosciuto dai media, anche se è da considerare un record. Purtroppo non è andata come avremmo sperato, ad esempio perso due finali che mi briciano ancora come quella contro il Napoli in Coppa Italia e la Lazio in Supercoppa Italiana. Il 3-0 a tavolino? Ne prendo atto, difficile ora trovare date per recuperare le sfide. Devo fare un plauso alla Juventus Women’s, squadra staff tecnico e il d.s. Braghin, così come a Fabio Pecchia per l’Under 23”.

La Redazione