ALLAN – Il segreto è nel suo carattere: “Non mi piego mai. E’ il mio stile di vita e di gioco. Ho sempre cercato di fare le cose correttamente. Quando siamo più giovani, ci piace uscire con gli amici, rimanere in piedi fino a tardi, andare via con gli amici, festeggiare il Carnevale e le altre feste che facciamo in Brasile. Io ho lasciato queste opportunità in un angolo”. Fonte: CdS