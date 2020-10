L’Atalanta prosegue la preparazione presso il Centro Bortolotti, in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 al San Paolo contro il Napoli. Per Gasperini mancherà ancora tra i pali il portiere Gollini che prosegue il lavoro personalizzato. Sono rientrati dalle nazionali De Roon e Malinovski ed hanno svolto lavoro di scarico, come da programma. Questa mattina nuova seduta di allenamento, sarà anche in questo caso a porte chiuse.

Fonte: atalanta.it