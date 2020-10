Per la Juventus non arrivano buone notizie per quanto riguarda il Covid-19. Dopo Cristiano Ronaldo, oggi è il turno del centrocampista ex Shalke 04 Winston McKennie. La squadra di Andrea Pirlo dovrà stare in isolamento fiduciario, in attesa della sfida di sabato alle ore 20,45 contro il Crotone all’Ezio Scida.

Fonte: sky sport 24