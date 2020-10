Il giorno della sentenza da parte del Giudice Sportivo è arrivato e Tommaso Mastandrea ha dato la sua sentenza. L’Asl Napoli 2 non aveva alcuna competenza nell’intervenire per impedire la partenza della squadra azzurra di Gattuso, quindi si è deciso della sconfitta a tavolino per 3-0 e inflitto un punto di penalizzazione. Ora la società di De Laurentiis si appellerà per ribaltare il verdetto.

Fonte: legaseriea.it