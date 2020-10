Spadafora lancia una stoccata a De Laurentiis: “Se le regole vengono rispettate…”

Vincenzo Spadafora:

«Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso, e in alcuni casi non è stato rispettato, senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato, ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti». Il ministro per lo Sport lancia una stoccata che pare avere De Laurentiis come obiettivo. Oggi c’è la sentenza del giudice sportivo per Juventus-Napoli. Una parte, consistente, del mondo del calcio (e anche del Palazzo) vorrebbe un provvedimento punitivo nei confronti del Napoli (ovvero la sconfitta a tavolino per 3-0) proprio perché l’intervento dell’Asl sarebbe ritenuto una forzatura di De Laurentiis che, se imitata da altri, farebbe andare in tilt il campionato. In realtà, Gerardo Mastrandrea, giudice in carica al Consiglio di Stato, non deciderà in base al veleno che circonda il Napoli: ci sono le carte inviate da De Laurentiis e il carteggio con le autorità sanitarie della Regione Campania che vieta, in maniera netta, la partenza per Torino alla comitiva azzurra. Il reclamo del Napoli ruota sull’esimente della «causa di forza maggiore», ovvero l’articolo 55 delle Noif. Qualunque sarà la sentenza, provocherà delle polemiche. Ma si sa, il calcio italiano proprio non ne sa fare a meno. Pino Taormina (Il Mattino)