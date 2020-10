Serie B: Rinviata a data da destinarsi Monza-Vicenza

Torna a far paura al mondo del calcio e non solo la pandemia di COVID-19. A farne i conti, negli ultimi giorni, tra le altre è stato il Monza di Silvio Berlusconi. Dopo i tre casi di positività risalenti alla giornata di sabato. Ieri gli esami hanno evidenziato ulteriori casi di positività al Coronavirus, per un totale di nove all’interno del gruppo squadra.

Di questi minuti, quindi, la notizia della Lega B, che ha deliberato il rinvio a data da destinarsi della gara in programma sabato tra Monza e Vicenza. Di seguito il comunicato: “La Lega B comunica che la gara tra Monza e Vicenza, valevole per la 3a giornata della Serie BKT e in programma sabato 17 ottobre alle ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi“. Fonte: gianlucadimarzio.com