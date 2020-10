Pedullà: “De Laurentiis ha rifiutato un’offerta importante da 50 milioni per Fabian”

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato sulla Gazzetta dello Sport un retroscena sulla sessione di mercato estivo ormai terminata, sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz: De Laurentiis a fine mercato ha rifiutato 50 milioni dall’Atletico Madrid per Fabian Ruiz e il giocatore non ha fatto storie: anche questo è il segnale che tutti seguono il tecnico senza piagnistei, ribellioni e ammutinamenti come in passato. Lo spagnolo è dunque rimasto felice e convinto a Napoli nonostante la corte di un club che gli avrebbe permesso di tornare in patria.