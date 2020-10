Nations League, Italia/Olanda: le probabili scelte di Mancini

Nonostante le polemiche, le diverse posizioni e il chiedersi se fosse opportuno, in questo momento storico, “girare” l’Europa, stasera, per la quarta giornata di Nations League, l’ Italia sfiderà l’Olanda al Gewiss Stadium di Bergamo: fischio d’inizio alle 20:45. Gli azzurri di Mancini sono reduci dallo 0-0 con la Polonia. Una vittoria contro gli uomini di De Boer consentirebbe all’Italia di allungare in classifica: attualmente al comando del girone con 5 punti e in vantaggio di una lunghezza sull’Olanda. Di seguito quelle che potrebbero essere le scelte del ct azzurro:

Italia 4-3-3 (probabile formazione): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

gianlucadimarzio.com