NATIONS LEAGUE – Italia-Olanda 1-1, un passo indietro da parte degli azzurri di Mancini

L’Italia ha affrontato l’Olanda al “Gewiss Stadium” di Bergamo, con l’obiettivo di vincere per restare prima nel girone di Nations League. Dopo un inizio di gara non semplice, gli azzurri al primo affondo passano, assist di Barella per Pellegrini che buca la difesa avversaria e batte Cillessen. La squadra di Mancini ha subito la palla del raddoppio, ma Immobile non sfrutta in un paio di circostanze. Gli “orange” però non si arrendono e pareggiano con Van de Beeck, il tutto nasce da un mal piazzamento della difesa azzurra. La squadra di De Boer sembra più pimpante e sfiora il raddoppio con De Jong ma di testa spreca clamorosamente. Nel secondo tempo l’Olanda va davvero ad un passo dal gol, ma si supera Donnarumma su Depay, deviando in angolo con la punta delle dita. L’Italia però si divora una ancora più clamorosa con Immobile, liscio Hateboer, ma la punta della Lazio tira addosso a Cillessen. Partita che scema molto sul piano del ritmo e finisce 1-1. Pareggio che fa perdere il primo posto agli azzurri, scavalcato dalla Polonia e tra un mese proprio contro la squadra di Lewandoski a Reggio Emilia, un successo per tornare al comando, ma servirà tra un mese una prova diversa sul piano del gioco e più cinismo sotto porta.

Marcatori: 16′ Pellegrini (I), 26′ Van de Beek (O)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; D’Ambrosio 5,5, Bonucci 6, Chiellini 7, Spinazzola 6; Barella 7, Jorginho 5, Verratti 5,5 (56′ Locatelli 6); Chiesa 5 (56′ Kean 6), Immobile 4,5, Pellegrini 6,5 (72′ Florenzi 6).All. Mancini 5,5

OLANDA (4-3-3): Cillessen 6; Hateboer 6, De Vrij 6, Van Dijk 6,5, Aké 5,5; Van de Beek 6,5, F. De Jong 7, Blind 6 (77′ Veltman 6); Wijnaldum 6, L. De Jong 5, Depay 6 (92′ Babel s.v.). All. F. de Boer 6,5



Ammoniti: Verratti (I), D’Ambrosio (I), Kean (I)

A cura di Alessandro Sacco