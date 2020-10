Milanese: “Gattuso sta facendo un gran lavoro al Napoli. L’esterno più forte della rosa è…”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mauro Milanese, ex difensore del Napoli e attuale amministratore unico della Triestina. “Non è facile convivere con il Covid – ha detto Milanese a Radio Crc – il calcio, però, non si può fermare. Noi club di C siamo ancora più penalizzati, perché nella scorsa primavera abbiamo affrontato soltanto 4 gare e nonostante ciò abbiamo dovuto pagare gli stipendi per la stagione intera. In A e in B i club sono più tutelati, soprattutto grazie alla vendita dei diritti tv. Ci vorrebbe buonsenso, quello che è mancato prima e dopo Juve-Napoli. Io a Trieste ho uno stadio da 6mila posti, bisogna studiare il modo per riportare, almeno in parte, la gente allo stadio”. Per quanto riguarda, invece, il campionato di Serie A, secondo Milanese “Solo Juventus e Inter hanno un organico superiore a quello del Napoli. Gattuso sta facendo un grande lavoro. Sono felice di vederlo su una panchina sin dall’inizio della stagione e non a campionato in corso come è successo in passato”. Per quanto riguarda il parco esterni, per Milanese “il più forte in rosa a Napoli è Ghoulam. Spero di vederlo presto di nuovo ai suoi livelli”.