Il silenzio di De Laurentiis è dettata da una ragione ben precisa

Ieri pomeriggio alla fine della riunione della Lega calcio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla domanda sulla sentenza del Giudice Sportivo, ha detto solo un “vedremo”. Come mai però questo silenzio? Il patron del club azzurro ha deciso in questa maniera, parla solo il legale Mattia Grassani, per non disturbare il lavoro di Tommaso Mastandrea, il Giudice Sportivo, per la sentenza di oggi. Solo dopo il verdetto, fosse negativo, si andrà per le vie legali nelle sedi opportune.

Fonte: Gazzetta dello Sport