ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – A. Tampieri (port. Florentia): “Con il Sassuolo l’obiettivo sono i tre punti”

Sabato scorso la Florentia aveva voglia di riscatto dopo i recenti risultati ed ha vinto la sfida contro il Napoli femminile, grazie ad una prova di forza e di carattere. Le toscane ora si preparano in vista della sfida contro il Sassuolo, a due soli punti dalla capolista Juventus, partita davvero interessante. Ilnapolionline.com ha intervistato il portiere della squadra nero-verde Amanda Tampieri.

Dopo la gara di San Marino il riscatto contro il Napoli femminile. Come mai questa differenza tra gare in casa e in trasferta? “Penso non ci siano molte differenze anche se così può sembrare, semplicemente in casa la nostra arma in più sono i tifosi, che si fanno sentire sempre”.

Chi è da sempre il tuo modello nel ruolo di estremo difensore? “Mi ispiro principalmente a Hope Solo, ma ammiro anche molti altri portieri come Buffon e Neuer per le loro caratteristiche”

Il calcio femminile ai tempi del Covid-19, come lo stai vivendo tra campo e fuori dal terreno di gioco? “In realtà non mi sembra sia cambiato tanto, ormai la “nuova” quotidianità ci appartiene a tutti”.

La Florentia può ripetere secondo te i risultati della passata stagione? “La scorsa stagione abbiamo ottenuto grandi risultati e penso che anche quest’anno si possa ripetere se non addirittura migliorare, il nostro obiettivo è quello”.

L’Italia femminile e la doppia sfida contro la Danimarca, sensazioni per questo confronto contro le scandinave. “Sono sicura che l’Italia si farà valere contro le danesi così come ha fatto e sta facendo”.

Aspettative sulla prossima sfida di campionato “Il Sassuolo è un ottima squadra, noi vogliamo i 3 punti e se giochiamo come sappiamo fare, sono sicura che ce li portiamo a casa”.

