Dott. Galli: “La bolla NBA è necessaria; il Napoli non poteva giocare”

Le famose bolle appaiono più che mai necessarie. Il ritorno dei vari nazionali nelle squadre di club comincia ad essere temuto, ultimo, ma non sarà l’ultimo, il caso di CR7. «Ronaldo positivo al Covid è la conferma che quest’idea di far disputare queste gare delle nazionali, in un momento del genere della diffusione del virus, è stata pessima». Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco Milano, aveva già messo in guardia, in precedenza, sulla portata della cosiddetta seconda ondata. CR7, Diawara e l’ Atalanta che aspetta rientrino in undici…

La Serie A, ora, è a rischio? «Restringere i contatti sarebbe stato fondamentale in questa fase: non voglio fare un monito a Fifa e Uefa, ma il rischio è più alto. Si deve chiedere più esplicitamente ai calciatori anche di restar chiusi in bolla per un periodo. Il Napoli è stato costretto a farlo: ma, senza lasciare libertà di movimento, il problema si risolve».