Contro l’Atalanta salgono le quotazioni di Bakayoko

Il Napoli da ieri è uscito dalla “bolla” di Castel Volturno, mentre oggi tra nuovi giri di tamponi e le sentenze, si pensa anche al campo dove sabato ci sarà la sfida contro l’Atalanta. Non ci sarà Lorenzo Insigne, anche se proseguono i progressi per un ritorno in campo, tra palestra e campo di allenamento. Il capitano tornando di nuovo a casa, potrà di nuovo stare con la moglie e i figli oltre che i genitori, così come il resto della squadra. Nel frattempo salgono le quotazioni a centrocampo per Bakayoko che sarà affiancato da Fabian Ruiz.

Fonte: Corriere dello Sport