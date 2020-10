UNDER 20 – Italia-Irlanda Under 21 2-0, ottima prova per la squadra di Bollini

Il Covid-19 ha fermato l’Under 21 di Nicolato, al suo posto è scesa in campo l’Under 20 di Bollini contro l’Irlanda Under 21 e gli azzurrini hanno vinto per 2-0. Una rete per tempo, prima Sottil e nella ripresa Cutrone, mostrando buone qualità.

ITALIA-IRLANDA 2-0

43′ Sottil, 62′ Cutrone



ITALIA (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci (88′ Nicolussi), Tonali, Muratore (46′ Portanova), Frabotta; Cutrone, Sottil (83′ Raspadori). Ct: Bollini.

IRLANDA (4-3-2-1): Bazunu; O’Connor, Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor (75′ Mandroiu); Elbouzedi, Ronan (75′ Grant); Obafemi (74′ Afolabi). Ct: Kenny.

Fonte: sport.sky.it