Sergiy Sebrennikov (ag. Fifa): “Malinovskyi? Solo un interessamento del Napoli”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la rete”, è intervenuto l’agente Fifa Sergyi Sebrennikov sul momento dei suoi assistiti. “Al momento Ruslan è concentrato con la Nazionale, oggi giocherà contro la Spagna e poi tornerà a Bergamo per concentrarsi sulla gara contro il Napoli. Perché la trattativa con il Napoli non è andata a buon fine? Ad essere onesti, il Napoli è stato interessato ma non si è mai arrivati a un’offerta vera e propria, c’è stata una manifestazione di interesse ed è finita qui. Mykolenko? Più o meno la stessa situazione. C’è stato molto interesse tramite la stampa o intermediari ma non siamo mai arrivati a una discussione con il Napoli. Lo hanno seguito ma per ora non è successo nulla di concreto. Atalanta per lo Scudetto? Ha dimostrato l’anno scorso di poter duellare, non credo che lo vincerà quest’anno ma certamente con la spettacolarità del gioco mostrata in questi anni può inserirsi. Qualche big europea per Malinkovskyi? L’Atalanta ha fatto talmente tanto bene che è normale abbia ricevuto interessi. Non era però il momento giusto di cambiare, lui sta bene a Bergamo. Non è titolare fisso ma può fare bene ed è importante per Gasperini”.

La Redazione