RINNOVI – Restano i “rebus” di Maksimovic e Hysaj

Il Napoli, tra campo, sentenza del Giudice Sportivo e rinnovi, è diviso su più fronti per cercare di essere sempre sul pezzo. Sulla terza vicenda (rinnovi), due sono i rebus da risolvere. Si tratta di Maksimovic e Hysaj che come per Milik hanno il contratto in scadenza nel 2021. Sul difensore serbo la situazione si è complicata in estate, viste le richieste del suo agente Ramadani sui 2,8 milioni a stagione, mentre sembrava che andasse per il meglio prima del lockdown. Per il terzino albanese invece questo mese, come dice il su agente Mario Giuffredi è “da dentro o fuori”. Non semplici casi da risolvere, ma si proverà di risolverli per non avere altri due giocatori in scadenza nel mese di Gennaio che si aggiungerebbero al bomber polacco.

Fonte: Corriere dello Sport