Rimprovero FIGC, non ci si ferma: a Pisa spazio all’ Under 20

Ci si ferma, sì, no, forse. La FIGC dice di no. Il calcio non si ferma davanti al Covid 19. E’ questo il messaggio inviato un po’ a tutti. Forse di più a Napoli ed…Islanda. Per questo: l’Under 21 resta a casa e contro l’Irlanda ci va l’Under 20. Avanti, dunque, con il protocollo Uefa. E poco importa che senza i tre punti difficilmente gli azzurrini andranno alla fase finale. Pure il tecnico viene sostituito, anche se non positivo: in panchina, oggi alle 17 a Pisa, andrà Bollini e non Nicolato. Ovvio, vale il senso di responsabilità, visto il focolaio esploso in Islanda e che ha spinto le autorità locali a rispedire indietro i nostri azzurrini senza fargli neppure mettere piede in campo. Sul modello Asl Napoli 2 Nord. Una Under 20 per così dire rinforzata da Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali già usciti dal tunnel dell’infezione.

Il Mattino